Джон Болтон, экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности, и автор скандальной книги, заявил о том, что собирается голосовать на грядущих президентских выборах за его противника - демократа Джо Байдена.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что сам Болтон - республиканец.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не смогу сделать это снова. Я переживаю за страну, и он (Трамп - Ред.) не представляет то дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - заявил Болтон в интервью The Telegraph.

Джон Болтон считает, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами США, и возникающая "путаница", по его оценке, "очень опасна для страны".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп обозвал Болтона скучным дураком.