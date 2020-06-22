Киевляне, оставшиеся без жилья в результате воскресного взрыва в многоэтажке на Позняках, начали заселяться в школу-интернат. Учреждение расположено на Харьковском шоссе.

Видео опубликовано в YouTube-канале #буквы.

Интернат может принять до 80 человек. Пострадавшие люди весь вечер прибывают и заселяются в двух-, трех- и четырехместные комнаты. Количество приехавших на временное поселение пока неизвестно. Некоторые люди привезли с собой домашних питомцев.

В интернате довольно комфортные условия проживания: он оборудован душевыми кабинками, также есть общая кухня и много спальных мест.

Пострадавшим помогают волонтеры. Они доставили продукты, комплекты постельного белья и средства первой необходимости.

Ранее "Страна" приводила слова Витлия Кличко о том, что в интернат выразили желание переехать 45 жильцов пострадавшего дома.

Мы также рассказывали о возможных причинах взрыва в многоквартирном доме.