Первые жильцы из взорвавшейся киевской многоэтажки вместе со своими котами заселились в интернат. Видео
Киевляне, оставшиеся без жилья в результате воскресного взрыва в многоэтажке на Позняках, начали заселяться в школу-интернат. Учреждение расположено на Харьковском шоссе.
Видео опубликовано в YouTube-канале #буквы.
Интернат может принять до 80 человек. Пострадавшие люди весь вечер прибывают и заселяются в двух-, трех- и четырехместные комнаты. Количество приехавших на временное поселение пока неизвестно. Некоторые люди привезли с собой домашних питомцев.
В интернате довольно комфортные условия проживания: он оборудован душевыми кабинками, также есть общая кухня и много спальных мест.
Пострадавшим помогают волонтеры. Они доставили продукты, комплекты постельного белья и средства первой необходимости.
Ранее "Страна" приводила слова Витлия Кличко о том, что в интернат выразили желание переехать 45 жильцов пострадавшего дома.
Мы также рассказывали о возможных причинах взрыва в многоквартирном доме.