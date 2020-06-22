На парламентских выборах в Сербии, которые прошли 21 июня, уверенную победу одерживает национал-консервативная Сербская прогрессивная партия (СПП). Ее возглавляет действующий президент страны Александр Вучич.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Как показывают предварительные данные социологических служб Ipsos и CeSID, СПП получила 63,4% голосов. Социалистическая партия Сербии набирает 10,3% голосов, а Сербский патриотический альянс - 3,9%.

СПП получила абсолютное большинство и на предыдущих выборах 2016 года.

Значительная часть демократической оппозиции обвиняет президента Вучича в авторитарности и бойкотировала выборы.

Интересно, что выборы в Сербии стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии коронавируса. На почти 8400 избирательных участках обязательным было ношение масок и соблюдение дистанции. Для проверки личности маску на непродолжительное время нужно было приподнять. Выборы были запланированы на 26 апреля, однако из-за коронавируса их перенесли.

Кроме парламентских, в стране параллельно проходили выборы органов местного самоуправления и высшего представительного органа автономного края Воеводина.

Ранее "Страна" приводила слова Вучива о том, что Сербия не пойдет на признание Косово ради членства в Евросоюзе.

Мы также разбирались, перенесут ли в Украине местные выборы из-за коронавируса.