В Сербии, несмотря на коронавирус, прошли парламентские выборы. Партия президента набрала почти 2/3 голосов
На парламентских выборах в Сербии, которые прошли 21 июня, уверенную победу одерживает национал-консервативная Сербская прогрессивная партия (СПП). Ее возглавляет действующий президент страны Александр Вучич.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Как показывают предварительные данные социологических служб Ipsos и CeSID, СПП получила 63,4% голосов. Социалистическая партия Сербии набирает 10,3% голосов, а Сербский патриотический альянс - 3,9%.
СПП получила абсолютное большинство и на предыдущих выборах 2016 года.
Значительная часть демократической оппозиции обвиняет президента Вучича в авторитарности и бойкотировала выборы.
Интересно, что выборы в Сербии стали первым голосованием в европейской стране с начала пандемии коронавируса. На почти 8400 избирательных участках обязательным было ношение масок и соблюдение дистанции. Для проверки личности маску на непродолжительное время нужно было приподнять. Выборы были запланированы на 26 апреля, однако из-за коронавируса их перенесли.
Кроме парламентских, в стране параллельно проходили выборы органов местного самоуправления и высшего представительного органа автономного края Воеводина.
Ранее "Страна" приводила слова Вучива о том, что Сербия не пойдет на признание Косово ради членства в Евросоюзе.
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