Ирландский лоукостер Ryanair и швейцарская авиакомпания Swiss с 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев, прерванные из-за карантина в марте. Первые рейсы компаний принял аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает сайт Avianews.

Ryanair доставил пассажиров из Барселоны, а Swiss - из Цюриха.

Ирландская компания в июне будет обслуживать три маршрута в Украину: из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Намечавшийся запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле и до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить лишь половину из своих традиционных украинских маршрутов. Однако перевозчик рассчитывает начать полеты из итальянских городов в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали авиационные власти Италии.

Swiss на первых порах будет летать между Киевом и Цюрихом раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены.

Ране "Страна" рассказывала, как будут работать аэропорты на карантине.

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