В городе Геттинген в федеральной земле Нижняя Саксония жители закрытого на карантин жилого комплекса пытались вырваться из пандемического заточения. Полиция применила против них слезоточивый газ. Когда жители комплекса пытались прорваться сквозь полицейскую оборону, пострадали восемь полицейских.

Об этом пишет DW со ссылкой на правоохранителей.

"Накануне примерно 80-100 жителей заблокированного многоэтажного дома собрались у забора, которым окружено здание, и начали забрасывать полицейских бутылками, камнями, пиротехникой и тому подобное. Правоохранители смогли предотвратить прорыв заграждений только применив слезоточивый газ. Сейчас ведется расследование инцидента", - пишет издание.

С 18 июня 700 жителей здания находятся под карантином. По результатам тестирования коронавирус был обнаружен у 17 процентов людей, проживающих в комплексе. Согласно данным городских властей, квартиры этого перенаселенного дома малые по площади (от 19 до 37 квадратных метров), и в каждой из них живет до шести человек.

Воскресенье, 21 июня, в Германии выдалось "жарким". Так, в центре Штутгарта в ночь на воскресенье, 21 июня, разгорелись массовые беспорядки. В них приняли участие сотни людей, были погромы и случаи мародерства. В результате стычек пострадали 19 полицейских.

Также в немецком городе Гельзенкирхен возле штаб-квартиры Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD) установили 2-метровую статую вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Местные власти активно сопротивлялись установке этой статуи, однако марксистам-ленинистам удалось добиться своего через административный суд.