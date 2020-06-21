Полиция Львовской области расследует разбойное нападение и убийство, которые произошли в селе неподалеку от города. Их жертвой стал 62-летний мужчина.

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.

21 июня около 6:00 правоохранителей известили о том, что в одном из сел Пустомытовского района совершено разбойное нападение.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции и полиции Львовщины.

Как выяснилось на месте преступления, около 2:00 в воскресенье трое неизвестных в масках ворвались в дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 лет. Нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте. Пострадавшей женщине прибывшие медики оказали необходимую помощь.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полиция не разглашает, где именно произошло убийство, однако по данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, убитый является бывшим сельским головой села Миклашев. Там и случилось убийство.

Ранее "Страна" рассказывала о похожем преступлении в Днепре. Там неизвестные в масках ворвались в частный дом, где проживали три пожилые женщины, избили их битами и забрали пенсию.

Также мы писали о том, что в Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши, которые заключили контракт и получили аванс.