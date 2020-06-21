Преступники пробрались в дом ночью. Фото: Facebook/ MVS.LVIV

Полиция Львовской области расследует разбойное нападение и убийство, которые произошли в селе неподалеку от города. Их жертвой стал 62-летний мужчина.

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.

21 июня около 6:00 правоохранителей известили о том, что в одном из сел Пустомытовского района совершено разбойное нападение.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции и полиции Львовщины.

Как выяснилось на месте преступления, около 2:00 в воскресенье трое неизвестных в масках ворвались в дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 лет. Нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте. Пострадавшей женщине прибывшие медики оказали необходимую помощь.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот из Facebook полиции Львовской областиПолицейские на месте преступления

Полиция не разглашает, где именно произошло убийство, однако по данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, убитый является бывшим сельским головой села Миклашев. Там и случилось убийство.

Скриншот из Facebook Игоря Зинкевича

Ранее "Страна" рассказывала о похожем преступлении в Днепре. Там неизвестные в масках ворвались в частный дом, где проживали три пожилые женщины, избили их битами и забрали пенсию. 

Также мы писали о том, что в Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши, которые заключили контракт и получили аванс.

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