Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в этом году. Законопроект об отмене обязательной аттестации приняла Верховная Рада Украины 18 июня, в четверг.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, пишет РБК-Украина.

"Закон подписан президентом", - рассказала она журналистам.

Законопроект не отменяет внешнее независимое оценивание выпускников, которые планируют поступать в вузы, - они должны пройти тестирование. Выпускники также могут пройти итоговую аттестацию, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию. Кроме того, пройти ГИА-атестацию должны золотые и серебряные медалисты - без этого им не выдадут медали.

Напомним, что в 2020 году ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Тестирование будет проходить в условиях карантина. На основную сессию Внешнего независимого оценивания зарегистрировались почти 380 тысяч абитуриентов.

Впрочем, на неделе стало известно, что в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.