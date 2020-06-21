Бывший президент Петр Порошенко дал интервью американскому телеканалу CNN. В нем он заявил, что Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире.

Интервью, взятое политическим обозревателем Фаридом Закария, появилось на сайте CNN.

В начале беседы Порошенко поблагодарил США за то, что во времена своего президентства он чувствовал "важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов - как от демократов, так и от республиканцев".

"Поверьте: сегодня Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интересах Соединенных Штатов ", - считает лидер "Европейской солидарности".

Напомним, "Страна" публиковала стенограмму беседы Порошенко с Байденом, из которой очевидно, что США все же на Киев давили и пытались влиять.

Между тем сегодня действующий президент Владимир Зеленский тоже дал интервью иностранному СМИ - канадскому изданию.