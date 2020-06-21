Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Иран не выполнит обещания, которые он взял на себя после того, как военные Ирана сбили украинский самолет авиакомпании МАУ под Тегераном в январе 2020 года, Украина будет обращаться в международные суды. Речь идет не только о черных ящиках, но и о выплатах.

Об этом лидер страны заявил в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, что "черные ящики" сбитого в Иране лайнера не отправили в Украину вовремя из-за пандемии коронавиуруса.

Также мы рассказывали, что Зеленский заговорил об отмене виз с Канадой.