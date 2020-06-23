Президент Украины Владимир Зеленский выступил против того, чтобы возвращать Россию в "Большую семерку", превратив ее снова в "Большую восьмерку".

Об этом президент Украины сказал в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он выступил против идеи вновь принять Россию в G7.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не буде оказывать давление на Россию в этом вопросе", - отметил Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что в Белом доме готовы принять перенесенный саммит G7, несмотря на пандемию. Ранее в Белом доме говорили, что саммит может пройти в конце июня. Президент США Дональд Трамп предложил пригласить на будущий саммит "Большой семерки" Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.