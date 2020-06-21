Журналистов канала "Россия 1" пустили в апартаменты Кремля, где работает и отдыхает президент РФ Владимир Путин. В одном из кабинетов стоит примечательный диван, на котором лежит покрывало с большим портретом главы государства.

На эту деталь обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Судя по всему, черно-белое изображение Путина на покрывале вышито или выткано. Также любопытно, что над черным кожаным местом отдыха расположена большая, почти в человеческий рост, икона с Иисусом Христом.

Перед диваном стоит низкий журнальный столик, на котором лежит в раскрытом виде большой альбом.

Демонстрируя один из своих кабинетов в Кремле, президент рассказал, что часто ночует там, поскольку работает до часу ночи и позже.

Ранее "Страна" приводила рассказ Путина о том, как он проводит свой досуг.

Также мы цитировали мнение главы Кремля, согласно которому при распаде СССР республики нарушили союзный договор.