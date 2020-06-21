Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какое количество людей, лишившихся жилья из-за взрыва многоэтажки в столице, изъявили желание временно пожить в интернате. В предоставленное государством помещение отправятся 45 человек.

Об этом градоначальник сообщил в своем Facebook.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - написал Кличко.

Ранее "Страна" писала, что пострадавшим людям предоставили интернат №20, расположенный на Харьковском шоссе.

Мы также сообщали, что при взрыве погибли минимум три человека. Их тела обнаружили спасатели под завалами.