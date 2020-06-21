Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, будет ли баллотироваться на пятый президентский срок в случае "обнуления" сроков, которые прописаны в поправках к Конституции РФ, за которые должны проголосовать россияне. Нынешний президент не исключил возможность нового президентского срока.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Видно будет", - сказал Путин и добавил, что он "для себя еще ничего не решил".

Интервью с президентом вышло за три дня до старта в России голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, заключительный день голосования будет нерабочим.

В числе предложенных поправок - приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Ранее Путин сказал, что союзные республики во время распада СССР утащили с собой "исконно русские земли".

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