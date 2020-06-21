В Гааге (Нидерланды) в воскресенье прошли массовые протесты против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, которая применила водометы.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Группа Virus Waanzin ("Вирусное безумие") подала заявку на проведение акции протеста. Однако мэр Гааги Йохан Ремкес запретил антикарантинное выступление по соображениям безопасности. Несмотря на это, около двух тысяч демонстрантов, включая агрессивно настроенных футбольных фанатов, собрались перед главным вокзалом города. После этого мэр все-таки разрешил провести короткую акцию.

В ходе протеста атмосфера стала быстро накаляться. Сначала митингующие устроили "цветочный протест". Но затем, по словам представителей правоохранителей, несколько сотен протестовавших сознательно принялись искать конфронтации с сотрудниками полиции.

"Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", - считает один из полицейских.

В результате правоохранители применили водометы и задержали пять человек, бросавших в полицейских камни.

Нидерланды далеко не первая европейская страна, в которой люди возмущаются карантином. Ранее многотысячные протесты прошли в Германии. Также бунтовала Варшава, где полиция применяла против протестующих газ.