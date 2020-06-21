Активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride устроили акцию в рамках месяца ЛГБТ в мире. Они сняли видео, на котором монумент "Родина мать", который находится на Спивочем поле, "держит" на мече радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.

Ролик опубликован в Facebook.

Участники акции запустили дрон с радужным стягом. Когда коптер пролетал над монументом, он завис над памятником таким образом, что флаг как будто бы оказался повешен на меч скульптуры.

"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — заявили в KyivPride.

На данное событие уже отреагировал нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, который отметил, что флаг повесили накануне 22 июня - день, когда в 1941 началась атака немцев на Киев.

"И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня!" - написал Волошин.

Ранее "Страна" писала, что появилась программа киевского онлайн-марафона за права ЛГБТ.

Также мы рассказывали, что посольство США в Украине осудило нападения на ЛГБТ-активистов в Киеве.