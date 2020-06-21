В воскресенье, 21 июня, ранним утром в Эстонии, в волости Саку, что недалеко от Таллина, произошло ДТП. В аварии погиб водитель машины - гражданин Украины.

Об этом пишет Delfi lugeja.

На 9 километре шоссе Таллинн - Саку - Лаагри в районе волости Саку автомобиль Mercedes-Benz вылетел с трассы, водитель погиб на месте ДТП.

По предварительным данным, авария случилась, когда двигавшийся из Таллинна автомобиль отклонился при выезде из-под виадука на встречную полосу и врезался в мост.

В автомобиле находился только водитель - 43-летний мужчина с гражданством Украины, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Авария случилась на дороге, где стоит ограничение по скорости в 50 км.

"Обстоятельства и повреждения машины свидетельствуют о том, что скорость автомобиля была выше разрешенной. Тормозного следа на месте ДТП не обнаружено", - пояснил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва. Ярва отметил, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Позже стало известно, что украинец ехал на скорости около 230 км/час.

Фото: Delfi lugeja

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