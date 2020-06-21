В Киеве под завалами многоэтажного дома, взорвавшегося на Позняках в воскресное утро, найдено еще одно тело.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено третье погибшее лицо", - сказано на сайте ведомства.

Подробностей о возрасте и поле жертвы взрыва не указано.

Как писала "Страна", ранее речь шла о двух жертвах взрыва. Одна из них - женщина 1943 года рождения. По словам мэра Киева Виталия Кличко, под завалами могут находиться от двух до шести человек.

Мы также сообщали, что ГСЧС эвакуировала из дома 23 человека. Причем троих сотрудникам спасательной службы пришлось деблокировать.