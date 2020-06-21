В Германии в центре Штутгарта в ночь на воскресенье, 21 июня, разгорелись массовые беспорядки. В них приняли участие сотни людей, были погромы и случаи мародрства. В результате стычек пострадали 19 полицеских.

Об этом сообщают ряд немецких СМИ, среди которых Stuttgarter Zeitung и Deutshe Welle.

Столкновения начались около 12 ночи. Начало спровоцировала проверка полицейскими одного из людей на улице на наличие наркотических веществ. Как пишет Stuttgarter Zeitung, это был гражданин Германии, выходец из мигранской среды. Свидетели этого, по предварительной информации, не знакомые между собой, собрались вокруг и начали защищать его, это переросло в нападения на копов.

Участники беспорядков бросались камнями в полицейских, громили автомобили и витрины магазинов. На помощь местным полицейским направили дополнительные подразделения, около 200 человек.

Около трех часов ночи ситуация стабилизировалась. Немалые силы полиции продолжают оставаться в центре. 20 участников беспорядков были арестованы. Пострадали более десятка правоохранителей.

Мэр Штутгарта Фриц Кугн заявил, что шокирован событиями и что власти будут тщательно расследовать их.

Напомним, в последнее время массовые беспорядки - не редкость. Так, "черный майдан", который разгорелся после убийства американскими полицейскими чернокажих, распространился и на другие страны. Так, в столице Австрии - Вене на акцию в поддержку вышли 50 тысяч человек. Также в Париже во вторник вечером также прошла несогласованная акция против полицейского насилия и расизма. Для ее разгона полиция применила слезоточивый газ.