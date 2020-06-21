Украина уже второй год подряд официально присоединяется к празднованию Дня отца, который отмечается в мире сегодня. В связи с праздником Государственная служба статистики опубликовала данные о возрасте, в котором жители Украины становились отцами в 2019 году.

Инфографика со статистическими данными опубликована в Facebook ведомства.

Судя по круговой диаграмме, в прошлом году почти половина ставших отцами украинцев относилась к возрастной категории 30-39 лет. Таких насчитывается более 135 тысяч.

108 тысяч обзавелись потомством в 20-29 лет. 1651 человек стал родителем до 20 лет. 27 тысяч - после сорока. И 2793 человека испытали радость позднего отцовства - после 50 лет.

В мае "Страна" сообщала, что у лидера украинских радикалов Олега Ляшко родился второй ребенок.

А в начале июня стал дедушкой олигарх Игорь Коломойский.