Жителей многоэтажки, которая взорвалась на Позняках в воскресенье, 21 июня, переселяют в школу-интернат. Там много мест, а также необходимые условия для жизни. Пока не ясно, за чей счет они будут питаться.

Об этом сообщают "Факты".

Здание расположено по адресу Харьковское шоссе, 121. Количество людей, которые будут переселяться, уточняется.

"Интернат №20 оборудован душевыми кабинками, также общая кухня и много мест", - отмечается в сообщении.

Как и за чей счет будут питаться жители разрушенного дома, станет известно в ближайшее время.

Ранее "Страна" писала, что в воскресенье утром 21 июня в Киеве на Позняках взорвался многоэтажный дом. Жителей эвакуировали, поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами столичного дома могут находиться от двух до шести человек.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий.