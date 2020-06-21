Под завалами дома на киевских Позняках, где утром в воскресенье, 21 июня, прогремел взрыв, нашли два трупа. Поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших лица", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Работают 6 психологов, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Отметим, что незадолго до этого ГСЧС сообщало об одном погибшем, хотя "Страна" писала о двоих. Нашу информацию позже подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники.

Напомним, в воскресенье утром 21 июня в Киеве на Позняках взорвался многоэтажный дом. Под завалами столичного дома могут находиться от двух до шести человек.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий. Тут можно прочитать все, что известно о происшествии на данный момент.