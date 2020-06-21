Жители киевской многоэтажки, в которой сегодня прогремел взрыв, устроили под оцепленным зданием мини-митинг. Они обвиняют спасателей в том, что те грабят уцелевшие квартиры и якобы что-то выбрасывают из окон.

Видео перепалки жильцов с полицейскими из оцепления опубликовала в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Люди на видео говорят, что спасатели заходят в квартиры, которые не пострадали от взрыва, и непонятно чем там занимаются в отсутствие хозяев. Одна из жительниц сказала, что в квартирах ценные вещи: норковые шубы, золото. По ее мнению, хозяева их больше не увидят. Она недоумевает, что можно делать в чужой целой квартире.

У молодого мужчины, который живет в пострадавшем доме, сдали нервы, он прорвался за заграждение и стал кричать в окно своего жилища: "Выйди из моей квартиры, сволочь! Что ты у меня дома делаешь?"

Правоохранитель из оцепления объяснил рассерженным людям, что спасатели и другие службы в подобных ситуациях имеют право заходить в помещения, расчищать завалы. На это жильцы снова стали возмущаться, что "это частная собственность", а завалов в их квартирах нет.

В комментариях к видео многие пользователи соцсети поддерживают ГСЧС - ведь спасатели должны исследовать дом на предмет трещин и повреждений.

"В доме произошел взрыв. Не факт, что нет повреждений несущих конструкций. Или жильцы дома все инженеры-эксперты?" - написал один из комментаторов. И добавил, что если есть доказанный факт мародерства конкретного спасателя или выбрасывания чужих вещей с балкона, нужно обращаться к начальству ГСЧС. Возможно, в некоторых действиях была необходимость.

Кроме того, некоторые сообщения о "зверствах" спасателей носят явный характер фейковости.

Ранее якобы местный житель Николай рассказал журналистам, как "люди в костюмах" (вероятно, спасатели), пытались взломать дверь к нему домой. Когда он открыл ее сам, они вошли в квартиру, сразу открыли люди холодильник и начали пить и есть прямо из кастрюль.

Однако журналист Роман Малко заявил, что представившийся Николаем человек - провокатор и лжец.

"Коллеги, прошу вас и полицию, опознать и привлечь к ответственности вот этого типа за ложь. Нам и полиции оно представился и показал удостоверение журналиста, а до этого он бегал и давал интервью, что он якобы житель. Этот тип - очередной вброс!" - уверен журналист.

Чуть позже стало известно чуть больше о персоне мужчины. Зовут его Николай Бойко, работает парикмахером и стилистом. Об этом сообщил тот же Малко.

"Во-первых, он не житель этого дома, а соседнего. Во-вторых - он все равно утверждает, что ему специально выломали дверь, но фактов у него - нет. Каким моральным уродом нужно быть или это все желание стать знаменитым, чтоб нести такой бред , что работники МЧС и полиции выломали ему дверь и побежали на кухню и ложками начали хватать его похлебку?

Далее, заявление "мне" в телефонном разговоре , он писать почему-то отказался и перевел мгновенно тему. И теперь самое интересное: задам риторический вопрос, на который вы ответите сами - кто у нас категорически не снимает очки, потому, что глаза убитые?

И сразу вопрос Николаю, куда же он дел остатки того, что осталось на балконе? И готов ли он сдать тест на канабис? Как же нужно было надолбиться, что у него в глазах МЧСники ложками в холодильнике стучали.... Хотел стать Николай известным, хайпануть, благодаря человеческим жертвам и - стал! Лови поздравления!" - написал Малко.

Николай Бойко, рассказавший о "зверствах" спасателей во время операции по спасению людей после взрыва в киевской многоэтажке

"Страна" подробно рассказывала об этой истории со странными голодными спасателями.

Мы также разбирались в вероятных причинах трагедии.