На предвыборном митинге нынешнего президента Соединенных Штатов Америке Дональда Трампа в городе Талса, что в штате Оклахома, была очень низкая явка. Причина - подростки и поклонники корейской музыки, которые "потроллили" президента через социальную сеть TikTok.

Об этом пишет The New York Times.

Издание утверждает, что они хотели пошутить и начали призывать своих подписчиков бронировать билеты на встречу, но не приходить. На это откликнулось много людей.

По словам председателя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла, поступило более миллиона заявок на билеты, но пришли намного меньше американцев. В пожарном департаменте Талсы насчитали на предвыборном митинге Трампа всего 6,2 тысячи человек.

Ранее "Страна" писала, что TikTok стал самым популярным приложением в мире.

Также мы рассказывали, что Дональд Трамп уверен, что для него вероятность проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет так же и по почте.