В многолюдном квартале Миннеаполиса, где в конце мая вспыхнули протесты из-за убийства полицейским чернокожего, снова неспокойно. В воскресенье там произошла стрельба, в которой пострадали 12 человек.

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

"12 человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента, случившегося в квартале 2900 округа Хеннепина. Один взрослый мужчина умер, еще у 11 нет угрожающих жизни ран", - говорится в записи микроблога.

При этом правоохранители не сказали о причинах стрельбы. Из американских СМИ известно только, что она произошла около 12:37 в воскресенье. Когда полиция прибыла на место перестрелки, ее уцелевшие участники уехали на личном транспорте.

На днях "Страна" рассказывала, что на месте смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе начали крестить и исцелять людей.

Мы также писали, что 14 июня в Атланте, штат Джорджия, вспыхнула новая волна протестов после убийства полицейским 27-летнего темнокожего.