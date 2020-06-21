В микрорайоне Воскресенка Днепровского района Киева группа молодых людей примерно из десяти человек напала на автомобиль Chevrolet. Мужчины спортивного телосложения палками били по машине и ногами - по водителю.

Видео инцидента опубликовало в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Происшествие произошло средь белого дня. В ролике видно, как одни молодые люди палками бьют по крыше Chevrolet. Другие сначала пытаются вытащить водителя из салона, а когда это не удается, бьют его ногами (судя по замаху конечности - по голове).

Причины нападения и личность жертвы неизвестны.

Ранее "Страна" рассказывала, как двое мужчин в Киеве избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.

Мы также писали, что в столице водитель джипа напал на велосипедиста с кулаками за то, что парень не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.