Теперь украинские военные смогут проходить реабилитацию в Черногории. Там в городке Сутоморе на побережье Адриатического моря открыли реабилитационный центр.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.



"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры", - заявил Шматов.

Фото: Facebook/Mykhailo Shmatov

Напомним, что Черногория разрешит въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.

Ранее "Страна" писала, что до конца года военные госпитали в Украине получат от Японии медоборудование на $1,4 млн.

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