В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из десятиэтажки на Позняках в Киеве, где утром в воскресенье прогремел взрыв, эвакуировали 23 человек.

Об этом пресс-служба ГСЧС пишет на сайте ведомства.

"Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека", - сказано на сайте службы.

Также в ГСЧС сообщили, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа спасательной службы и сотрудники Национальной полиции. Кроме того, экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома оказывают шесть психологов Главного управления ГСЧС.

Спасатели заявили о том, что на месте взрыва найден один погибший - женщина 1943 года рождения. Между тем еще около 13:00 стало известно об обнаружении под завалами тела второй жертвы ЧП. Данные о второй смерти подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Страна" разбиралась в причинах трагического происшествия.