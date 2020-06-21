В селе Наталино Красноградского района Харьковской области неизвестные взорвали банкомат. Завладеть деньгами им не удалось, и при взрыве никто не пострадал.

Об этом передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о взрыве банкомата в помещении сельского магазина поступило в полицию 21 июня около 4:40. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, а также специалисты взрывотехнического управления Нацполиции в Харьковской области.

При осмотре места преступления было установлено, что деньги из банкомата не похищены, а магазин значительных повреждений не получил.

В связи с подрывом следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, а также ищут злоумышленников.

В Украине банкоматы подрывают с завидной регулярностью. Например, в конце апреля в спальном районе Харькова подорвали аппарат выдачи денег "ПриватБанка". А в мае в той же первой столице опять произошел взрыв банкомата, причем деньги разлетелись на несколько метров.