С начала эпидемии коронавируса в Украине от атипичной пневмонии умерли 43 медицинских работника. Всего в стране 6 000 зараженных медиков. Это - 17% от всех заболевших коронавирусом.

О погибших медиках рассказал президент Владимир Зеленский в обращении ко дню ​​медицинского работника, сообщает пресс-служба президента

"Сегодня с болью в сердце мы не можем не вспомнить 43 медицинских работников, которые погибли, противодействуя Covid-19. Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравнены к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей в недалеком будущем должны получить соответствующие компенсации".

Зеленский подчеркнул, что, кроме 6,5 миллиардов гривен для строительства по всей стране приемных отделений, правительство увеличит расходы на медицину почти на 8 миллиардов.

"Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом".

По словам президента, 1,2 миллиарда гривен будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории.

Ранее "Старна" писала, что Зеленский в День медика попросил меньше кричать про "зраду" и пообещал врачам повысить зарплату.

Также мы писали о том, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал повышение заработной платы медикам. С 1 сентября ожидается повышение до 75%.