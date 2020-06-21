В понедельник, 22 июня, практически на всей территории Украины ожидаются грозы со шквалами и градом. Непогода обойдет стороной только восток страны.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Грозы прокатятся днем. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. В Закарпатской области и Прикарпатье весьма вероятны обильные дожди.

Непогода затронет и столицу. В Киеве и Киевской области днем 22 июня прогремят грозы, в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/с. В связи с этим в ГСЧС объявили І уровень опасности.

В начале мая "Страна" рассказывала, как на Киев налетели грозы с довольно крупным градом.

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