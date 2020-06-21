Одними из тех, кто пострадал от взрыва в многоэтажном доме в Киеве на Позняках стали работники "Укрзализныци". Их с семьями также эвакуировали.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Поручил, чтобы пострадавших вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - рассказал министр.

Напомним, в воскресенье утром 21 июня в Киеве на Позняках взорвался многоэтажный дом. Первоначальная версия - взрыв газа, но правоохранители не исключают возможности теракта. Под завалами столичного дома могут находиться от двух до шести человек.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий. Тут можно прочитать все, что известно о происшествии на данный момент.