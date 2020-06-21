Сегодня на Донбассе восемь раз нарушался режим прекращения огня. Стреляли из разных видов оружия, в результате чего был ранен служащий ВСУ.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

Как отметил в штабе ООС, противник при обстрелах использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли неподалеку населенных пунктов Железное, Шумы и Крымское. После обеда применяли минометы около Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были обстреляны позиции Объединенных сил возле Авдеевки из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Против служащих ВСУ, расположенных в Старогнатовке, были применены противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие.

В ходе обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №№1-3 режим тишины придерживался. В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как писала "Страна", вчера в зоне проведения ООС было напряженнее: "ЛДНР" 28 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего ранения получили трое военнослужащих.

Мы также рассказывали, что в пятницу на Донбассе подорвались на мине двое украинских военных.