В субботу, 21 июня, вечером, в городе Рединг, что на 60 км западнее Лондона, уроженец Ливии порезал ножом прохожих. Он убил троих людей. Полиция сначала не предполагала теракт, но теперь считает, что это был акт терроризма.

Об этом сообщает ВВС.

Сначала полицейские говорили, что исследуют мотивы преступления. Днем в воскресенье полиция объявила, что рассматривает нападение как теракт.

"Контртеррористическая полиция теперь может подтвердить, что нападение с ножом, который произошло в Рединге вчера вечером, является террористическим нападением", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел через несколько часов после очередной антирасистской демонстрации. По словам полиции, взаимосвязи между этими событиями нет.

На подъезде к парку до сих пор установлены заграждения. Люди несут туда цветы, чтобы почтить память погибших.

Ранее "Страна" писала, что под Житомиром из-за ссоры в кафе мужчина ранил восемь человек и одного зарезал, после чего уехал на авто.

Также мы рассказывали, что под Киевом в районной больнице пациент с ножом напал на медперсонал и убил врача-педиатра.