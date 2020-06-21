В Житомирской области объявлен план "Перехват". Правоохранители ищут человека, который убил одного и ранил восемь посетителей кафе в городе Иршанске.

Об этом сообщает в Facebook Офис генпрокурора.

По данным следствия, в ночь на 21 июня одном из кафе Иршанска между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины которого пока неизвестны. Мужчины вышли из помещения кафе, после чего ранее судимый нанес ножевое ранение собеседнику. Затем он ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить. После резни нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного уже выписали.

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Полиция выясняет все обстоятельства преступления и ищет злоумышленника.

Досудебное расследование контролирует руководство прокуратуры Житомирской области.

В начале июня "Страна" писала о резне в Фастове, где мужчина убил родную сестру, двух квартирантов и ранил мать.

Мы также рассказывали, как под Черновцами мужчина зарезал жену и попытался покончить с собой на глазах у ребенка.