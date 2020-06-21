С понедельника, 22 июня, в Одессе, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут ужесточены карантинные меры. В частности, власти города установили ограничения на проведение массовых мероприятий и количество пассажиров в общественном транспорте.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует пресс-служба горсовета по внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, уже с завтрашнего дня в Одессе окажется под запретом работа детских учреждений оздоровления и отдыха, а также проведение мероприятий, в которых предполагается участие больше одного человека на 5 м/кв.

Кроме того в общественном транспорте водителям запрещается брать "стоячих" пассажиров. Также водители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. При этом перевозчики должны проконтролировать, пользовались ли ими работники. Для того, чтобы разгрузить транспорт в час пик, город разрешил перевозчикам изменить график работы.

Помимо этого горсовет предложил учреждениям торговли, авторемонта, почтовых/курьерских услуг, общепита, развлечений, искусства и спорта начинать рабочий день с 10:00 или позже. Также комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендует арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а владельцам и управляющим ресторанов - обеспечить такое же расстояние между столиками. При этом в заведениях общепита за ними одновременно могут сидеть не более 4 человек (клиентов, отдыхающих, без учета детей в возрасте до 14 лет).

Власти также согласились задействовать полицию в проверках соблюдения карантина в транспорте, магазинах, заведениях общепита и на пляжах. Правоохранители также будут прекращать стихийную торговлю на пляжах и в зонах отдыха.

Одесский горсовет в очередной раз напомнил горожанам и туристам о необходимости носить маски или респираторы в помещениях общественного назначения и в городском транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

Напомним, что по состоянию на 21 июня, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская область и ряд других регионов. При этом Одесская область, согласно критериям Кабмина, уже может перейти на второй этап снятия коронавирусных ограничений.

Ранее мы писали, что за сутки субботы, 20 июня, в Украине было выявлено 735 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных увеличилось до 36 560.