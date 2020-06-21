Дом по улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве, который частично обрушился в результате взрыва, скорее всего будет демонтирован.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует Киевская городская государственная администрация со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - сказал городской голова.

Сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, случился взрыв. Возможными причинами инцидента называют газ или взрывное устройство. В результате взрыва погибли два человека.

Также Кличко заявлял, что уже определено место, где смогут находиться люди, которые лишились дома в результате взрыва. Их временным убежищем станет интернат по адресу Харьковское шоссе, 121. Всего в разрушенном стояке проживали около 100 человек.