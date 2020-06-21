В субботу, 20 июня в Хмельницком открыли платную камеру в местном СИЗО. Сутки в камере "люкс" обойдутся заключенному в 780 гривен. За месяц пребывания в изоляторе придется заплатить почти 5000 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.





"Последнее промо на сегодня. Хмельницкий, СИЗО: сутки – 780 грн; неделя – 2720 грн; месяц – 4910 грн. В родной Хмельницкой области сидеть немного дороже, чем в других городах, где мы открыли камеры сегодня", – написал министр.

Фото: Facebook/Denis Malyuska

Мы рассказывали, что 20 июня глава Минюста Украины также показывал платные камеры в СИЗО Житомира и Винницы. Пребывание в платной камере в Житомире обойдется почти в 4 тысячи гривен за месяц.

"Страна" писала, что Министерство юстиции заработало на люкс-камерах СИЗО больше 100 000 гривен.