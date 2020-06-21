Из-за того, что в многоэтажном доме в Киеве на Позняках произошел взрыв, власти перекрыли движение для автомобилей по проспекту Григоренко. Это сделано, чтобы нее мешать проведению поисково-спасательных работ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

"Полностью перекрыто движение по проспекту П. Григоренко (от улицы С. Крушельницкой к просп. Григоренко, 41) из-за спасательно-поисковых работ", - говорится в сообщении.

Мы писали, что в воскресенье утром 21 июня в Киеве на Позняках взорвался многоэтажный дом. На месте работает 18 единиц техники, более 100 человек личного состава ГСЧС Украины и коммунальной аварийно-спасательной службы. Первоначальная версия спасателей - что причиной взрыва стал газ, однако правоохранители не исключают возможности теракта.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий. Тут можно прочитать все, что известно о происшествии на данный момент.