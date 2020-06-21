Президент России Владимир Путин заявил, что территория полуострова Крым была всегда российской "даже с юридической точки зрения".

Об этом глава Российской Федерации заявил в интервью телеканалу "Россия".

Так, журналист задал Путину вопрос, стоило ли ссориться с Украиной, чтобы "приобрести" Крым, на который президент РФ ответил: "Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", — заявил Путин и добавил, что это "высшая степень проявления демократии".

Путин утверждает, что вхождение Крыма в состав РФ "это высшая степень проявления демократии". "А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин сказал, что у России возникли проблемы в отношениях с украинской властью, а не с народом страны.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - отметил президент России.

Путин рассказал о том, стоило ли ссориться с Украиной, чтобы аннексировать полуостров. Видео: YouTube/ Россия 24

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после освобождения Крыма от российской оккупации там будет установлен "Колокол Единства".

Ранее мы сообщали, что львовский писатель Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и пожелал смерти всем сторонникам Владимира Путина, живущим на оккупированных территориях Украины.