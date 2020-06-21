В воскресенье, 21 июня, около 10:00 в многоэтажном доме на Позняках в Киеве раздался взрыв. Спасатели сразу прибыли на место и начали эвакуировать людей и разбирать завалы. Один из жителей домов рассказал, как происходила эвакуация из разрушенного дома, но журналисты заявили, что он - провокатор.

Видео с рассказом жителя дома появилось на Facebook-странице журналиста Богдана Аминова.

Мужчина, который представился местным жителем Николаем, рассказывает:

"Начали ломать (дверь - Ред.), я им открыл дверь потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", - рассказывает Николай.

"Они сказали: "Бери паспорт и деньги и уходи", денег у меня нету, паспорт есть", - добавил мужчина.

Это видео разлетелось в сети и вызвало вопросы у некоторых журналистов. Многим показались эти слова странными. Журналист Роман Малко написал, что мужчина на самом деле журналист и не имеет никакого отношения к жителям взорвавшегося дома.

"Коллеги, прошу вас и полицию, опознать и привлечь к ответственности вот этого типа за ложь. Нам и полиции оно представился и показал удостоверение журналиста, а до этого он бегал и давал интервью, что он якобы житель. Этот тип - очередной вброс!", - уверен журналист.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, утром, в Киеве на Позняках взорвался многоэтажный дом. Первоначальная версия - взрыв газа, однако правоохранители не исключают возможности теракта.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места событий, почитать все, что известно о происшествии на данный момент, можно тут.