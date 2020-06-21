Президент России Владимир Путин считает, во время распада СССР республики нарушили союзный договор. В частности он отметил, государства "утащили" с собой "исконно российские земли" при выходе из состава Советского Союза.

Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу "Россия".

"При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!" - заявил Путин.

Напомним, во время общения с журналистами Путин также высказал уверенность, что украинские власти обязательно приедут с визитом в Москву.

Как мы уже писали, недавно в Кремле заявили, что работают над урегулированием ситуации на Донбассе и над тем, чтобы "Украина стала единой страной".