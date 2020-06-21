Украинские спасатели показали животных, которые помогают искать людей под завалами дома на Позняках.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Без паники, пожалуйста, на месте происшествия работают профессионалы. Бок о бок со спасателями в ликвидации последствий взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 вовлечен и наш хвостатый спецназ", — говорится в сообщении.

Спасатели показали, как животные помогают им спасать выживших. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Кроме того, спасатели уточнили, что нюх животного не способен заменить ни одно техническое устройство.

"В тридцатиградусную жару они продолжают искать пострадавших и тех, кому необходима помощь. Наши верные помощники, чей острый нюх не может заменить ни один продукт технического прогресса", — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, по словам киевского градоначальника Виталия Кличко, под завалами столичного дома, в котором сегодня утром прогремел разрушительный взрыв, могут находиться от двух до шести человек.

Ранее мы сообщали, что сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека.