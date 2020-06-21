Столичные власти отказываются говорить о компенсациях жильцам многоэтажки, которая частично обрушилась после взрыва. По словам замглавы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, с каждым пострадавшим этот вопрос будет обговариваться отдельно.

Об этом он заявил на месте происшествия, передает УНИАН.

"Относительно компенсации мы сейчас не можем комментировать, поскольку сейчас основное внимание на оперативные работы. Конечно, в этом случае с каждой семьей будет индивидуально отработан (этот вопрос - Ред.), и будет оказана соответствующая помощь", - сказал чиновник.

Также Пантелеев отметил, что жильцам не стоит беспокоиться за оставленное в квартирах имущество, так как дом будет охраняться правоохранителями. "За это можно быть спокойным", - добавил он.

Кроме того чиновник напомнил, что во дворе разрушенной многоэтажки расположен штаб, где работают представители районных властей и полиции. Они общаются с пострадавшими и предоставляют всю информацию по поводу произошедшего.

Напомним, сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека.

Ранее мы писали, что еще во вторник жильцы этого дома чувствовали запах газа в квартирах и обратились в аварийщикам.