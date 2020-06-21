Владимир Путин каждый день работает до 02:00 и практически всегда ночует в Кремле. Об этом президент России рассказал в интервью для телеканала "Россия 1".

Так, Путин показал свой второй рабочий кабинет, в котором он занимается бумажной работой.

"Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи", - поделился президент России.



При этом на вопрос журналиста о том, часто ли он здесь ночует, глава государства ответил: "всегда почти".

Напомним, что недавно Путин высказал уверенность в том, что власти Украины непременно приедут с визитом в Москву. По его мнению, данная ситуация - лишь вопрос времени.

Ранее мы писали о том, как развлекается президент России в свободное от работы время.