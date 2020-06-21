Погода в Украине на этой неделе будет жаркой и дождливой, а под конец возможно небольшое похолодание.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Понедельник ничего нового в синоптической ситуации не принесет. Дожди, грозы, дожди, грозы. В грозах местами возможны шквалы, град, сильные ливни. Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в Украине завтра пока без особых изменений, +26+30 градусов, на западе +23+27 градусов", — говорится в сообщении.

В Киеве в понедельник Диденко прогнозирует небольшие дожди и шквалы. Днем ожидается до 29 градусов тепла, а ночью похолодает до +20 по Цельсию. Уже к средине недели жара спадет.

"Во вторник-среду жара ослабнет, температура воздуха опустится до 23-26 градусов, но во второй половине недели вновь начнет повышаться", — уточнила она.

Жара в Украине на этой неделе немного ослабнет. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, в Украине спасатели предупреждали о резком ухудшении погодных условий на выходных и об опасности, которая возникает в стране в связи с этим. Были возможны грозы, град и шквальный ветер.



