В Киеве произошла трагедия - утром воскресенья взорвался и частично обрушился жилой многоквартирный дом. На данный момент известно о двух погибших и трех раненых, но завалы еще разбирают.

При этом десятки людей остались без крова: мэрия заявила, что жить в уцелевших квартирах нельзя, поскольку здание может в любой момент рухнуть.

Пока жители взорванного дома будут ютиться в интернате, но что с ними будет дальше - неизвестно.

По первоначальной версии речь шла о взрыве газа. Но стали появляться и новые версии. Например, что сработало взрывное устройство.

"Страна" транслировала происходящее в своем онлайн-репортаже. Разбирались в том, что же все-таки произошло с десятиэтажкой на Позняках.

Как взорвался дом на Позняках

Взрыв на левом берегу Киева прогремел около 10 часов утра. Он был слышен по всему микрорайону Позняки-Осокорки. Сигнализация автомобилей сработала даже в отдаленных дворах.

Взорвалось здание по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 - обычная панельная десятиэтажка, по факту расположенная на проспекте Петра Григоренко. Взрывной волной обрушило межэтажные перекрытия, фасад и повредило квартиры с 4 по 8 этаж.

В первые минуты после взрыва жители другого подъезда сняли, что происходило в этом здании.

Киевские власти говорят, что эпицентром седьмой этаж, полиция сообщила о шестом. "Страна" одной из первых опубликовала фото и видео с места взрыва. Вот, как выглядел взорванный дом до дого, как сюда поднялись спасатели.

Уже через 20 минут на месте было полно пожарных и полиции, проспект Григоренко, а впоследствии - путепровод над проспектом Бажана перекрыла полиция. Которая так спешила, что устроила ДТП, столкнувшись с машиной Нацгвардии.

Позже корреспондент "Страны" сфотографировал заднюю часть дома, которая выходила во двор. Взрыв повредил ее меньше, чем сторону, которая выходит на проспект. На фото видно, что повреждено окно и деформированы плиты, закрывающие лестничную клетку.

А также заметно, что взрыв произошел скорее всего именно на семьмом этаже - как и говорили в КГГА.

На место явились сразу несколько vip-персон - мэр Киева Виталий Кличко, глава МВД Арсен Аваков, шеф Нацполиции Игорь Клименко. Отметился также один из кураторов Киева в "Слуге народа" и возможный кандидат в мэры Николай Тищенко. Правда, чем он мог помочь здесь, не совсем понятно. В соцсетях заявили, что Тищенко пиарится накануне предвыборной кампании.

Пока топ-чиновники и депутаты фотографировались, спасатели делали свою работу. По сообщению ГосЧС, на Позняки выехали почти 500 сотрудников, они уже разобрали и вывезли с места взрыва более 60 тонн конструкций.

"Страна" сфотографировала, как спасатели ищут людей под завалами - прямо на фасаде развороченного взрывом дома.

Пострадал не только дом. Осколки от взрыва разметало на несколько десятков метров, повредив стоявшие в этом радиусе автомобили. Досталось и двору: из многих окон брызнули стекла и засыпали осколками спортивную площадку, на которой, к счастью, никого не было.

Чтобы представить масштаб произошедшего, предлагаем взглянуть на видео "Страны", снятое с беспилотника.

Жертвы и пострадавшие

Погибшие. На данный момент известно о двух погибших.

Раненые. Из-под завалов извлекли трех человек, которых отправили в больницу. Поиски продолжаются. Ищут людей с помощью специально обученных собак. Скорее всего счет жертвам еще не закончен - под взрыв попало не меньше десятка квартир. Учитывая воскресное утро, люди могли в основном находиться дома.

Жильца взорванного дома. Киевские власти говорят, что эвакуировали всех жителей из строения, где проживает более ста человек. Взрыв был настолько сильный, что повредил несущие конструкции, и здание может в любой момент обвалиться.

"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - сказал Кличко на брифинге.

Эвакуированным общали предоставить временное пристанище в одном из киевских интернатов. На месте организовали медицинские и полицейские палатки, где люди, потерявшие дома, ждут своей участи. Во второй половине дня начали подъезжать автобусы, чтобы забрать жителей.

Причины взрыва на Позняках

Взрыв газа. Киевская мэрия называет эту версию наиболее вероятной, хотя и предварительной. При этом причины самого взрыва не называет.

Что могло его вызвать? Местные жители рассказали "Стране", что запах газа в подъезде, который взорвался, был слышен еще вечером вторника. И в среду они вызвали аварийную службу, которая что-то чинила. Починила ли - неизвестно. Но взрыв произошел через достаточно долгий промежуток времени - пять дней. Хотя, если бы утечку не ликвидировали, что-то бы случилось явно раньше.

Живущий в доме напротив политолог Михаил Чаплыга рассказал в интервью СМИ, что накануне в пострадавшем доме производили некие манипуляции с газовыми счетчиками. Их то установили, то сняли.

Эту информацию подтвердила киевская журналистка Валерия Шипуля, которая, как оказалось, живет именно в этом доме. На Facebook она написала, что счетчики накануне действительно снимали.

"Это мой дом пострадал. Там у всех сняли счетчики на поверку, ну по крайней мере у нас, и поставили хомуты. Просили постоянно перекрывать газ, а счетчики должны были вернуть на место в течение месяца", - заявила она.

Полиция же, которая заявила взрыв газа, как одну из версий, уже заявила, что проводит обыски в газораспределительной компании, а также коммунальных службах, которые работали с пострадавшим домом. То есть правоохранители явно "копают" версию ошибки газовиков или коммунальщиков.

О том, что эта версия основная, говорит и статья открытого уголовного дела - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Взрыв гранаты. Вторую версию озвучил на месте событий глава МВД. "Одна версия - взрыв газа, другая - взрывное устройство", - сообщил Аваков.

Об этой же версии говорят и в ГосЧС.

"Сейчас рассматриваются полицией все версии. В том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий", - сказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Этот вариант нельзя отметать, поскольку граната или нечто подобное могла вызвать взрыв газовой системы дома. Либо просто взрыв (если взрывное устройство было большой мощности).

Активно обсуждают эту версию и в сети.

Например, о том, что могло сработать взрывное устройство со ссылкой на источники в ГосЧС говорит экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Только что пообщался с экспертами-взрывотехниками которые работают на месте взрыва дома на Позняках. Сейчас очень вероятно, что имела место как утечка газа так и наличие взрывного устройства. То есть в одной из квартир могла храниться например противопехотная мина, которая сдетонировала после взрыва газа или имела место утечка газа, а кто-то в одной из квартир делал что-то со взрывчаткой", - отметил Мосийчук.

О сомнении в "газовой" версии пишет и журналист Сергей Кузин, который живет по соседству.

"Я, конечно, не специалист по взрывам, их мощностям и происхождению. Пишут про утечку и баллон на балконе. Но реально взрыв был очень сильный. У меня в ванной (в доме напротив) чуть не слетела дверь. Представляю, каково было в доме и соседних подъездах. Взорвалось что-то очень концентрированное, По моим ощущениям", - написал Кузин у себя в ФБ.