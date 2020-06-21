Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва в столичной многоэтажке на Позняках. В МВД отметили, что скоро жильцы разрушенного дома смогут забрать вещи из своих квартир.

Об этом в воскресенье, 21 июня, информирует пресс-служба министерства внутренних дел.

Так, в ведомстве отметили, что уголовное производство было начато по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

В свою очередь глава министерства Арсен Аваков сообщил о том, как будет организована работа на месте происшествия.

"Скоро люди смогут забрать самые необходимые вещи, после этого сделаем опечатку квартир и будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев. Уже установлены палатки для пострадавших и организовано питание", - сказал чиновник.

Жильцы разрушенного в Киеве дома скоро смогут забрать вещи из квартир. Дело о взрыве в многоэтажке уже открыто. Фото: Нацполиция Украины

Также в МВД показали кадры с места ликвидации последствий происшествия, на которых видно, как с пострадавшего от взрыва дома все еще падают обломки строения.

Напомним, ранее Аваков заявлял о возможном подрыве многоэтажки при помощи взрывного устройства.

Сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека.