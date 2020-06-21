Руководство "ДНР" заявило, что откроет пункт въезда и выезда "Еленовка".

Об этом говорится в заявлении оперативного "штаба ДНР" по борьбе с коронавирусом, передает "Донецкое агентство новостей".

В это же время с украинской стороны открыт пункт пропуска "Марьинка". Соответственно, возобновится ли движение в обе стороны - непонятно. Поскольку у "ДНР" и Киев будут работать по одному (и разному) блокпосту.

В сообщении "республики" говорится следующее: "С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. С 25 июня, на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию Республики, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции".

Там отметили, что сначала будут пропускать тех, кто включен в составленный "штабом" специальный список. После этого "власти" определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде. Сообщается, что "Еленовка" будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Вернуться с подконтрольной Киеву территории Украины жители смогут по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.

Напомним, ранее "власти ДНР" официально предупредили представителей Украины, что до понедельника, 22 июня, "республика" будет ждать четкой позиции Киева по поводу организации пропуска людей через КПВВ. При этом в случае, если позиция не будет озвучена, "власти ДНР" готовы открыть пункты пропуска в одностороннем порядке.

В свою очередь "власти Луганской народной республики" открыли пункт пропуска "Станица Луганская" еще 18 июня.