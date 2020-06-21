Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения прессы о наличии у него болезни Паркинсона не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Daily News.

По его словам, инцидент со стаканом, который он не смог поднять одной рукой, возник после многочасовых мероприятий, которые он провел.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой - у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше", — сказал он.

А инцидент со спуском, когда ему помогал генерал американской армии, произошел из-за того, что он боялся поскользнуться.

"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", — подчеркнул он.

Трамп опроверг наличие болезни Паркинсона. Видео: YouTube/NowThis News

До этого мы писали, что президент США Дональд Трамп распорядился замедлить темпы тестирования коронавирусной инфекции из-за того, что в стране слишком много подтвержденных случаев Covid-19.

Также "Страна" писала о том, что Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы рассекретить документы о том, что называют Розуэлльским инцидентом, речь идет о якобы крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.