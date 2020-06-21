Под завалами столичного дома, в котором сегодня утром прогремел разрушительный взрыв, могут находиться от двух до шести человек. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Также городской голова отметил, что при взрыве были разрушены все этажи с четвертого по восьмой.

Напомним, сегодня в многоэтажном доме в Киеве, который расположен по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ. Позже стало известно, что осколки здания нашли в 20 метрах от эпицентра, а у машин, которые были припаркованы неподалеку, выбило окна. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией рассматривается версия о разрушении многоэтажки при помощи специального взрывного устройства.